Команда Слуцкого не стала чемпионом Китая. Но не нужно ругать нашего тренера, второе место — большой успех

Еще перед прошлым туром команда Слуцкого лидировала, но неожиданно оступилась в игре с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2). Золото действительно было близко, но второе место — это тоже большой успех для «Шэньхуа». Наш тренер привел команду к ее первым медалям с 2010 года. Перед стартом сезона многие эксперты не видели «синих дьяволов» даже в топ-3, а в предыдущем чемпионате они заняли лишь пятое место. Очевидный прогресс. Еще один показатель достойной работы 53-летнего специалиста в Поднебесной — выигранный Суперкубок Китая.