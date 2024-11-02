«Пушка страшная!» Футболистка «Спартака» забила красивый гол в Суперлиге

На 82-й минуте Морозова мощнейшим выстрелом со штрафного направила мяч в девятку ворот гостей. Комментатор сопроводил забитый мяч легендарной фразой «вот это пушка страшная».
«Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:1.
Футболистка московского «Спартака» Наталья Морозова забила красивый гол в ворота «Ростова» в матче 24-го тура женской Суперлиги.
На 82-й минуте Морозова мощнейшим выстрелом со штрафного направила мяч в девятку ворот гостей. Комментатор сопроводил забитый мяч легендарной фразой «вот это пушка страшная».
«Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:1.