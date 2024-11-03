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Рафинья: «Месси — из другого мира, непостижимый. Ямаль больше похож на Неймара своим дриблингом — когда ты хочешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел»

— Принимать решения [во время игры] очень сложно. У нас есть меньше секунды на принятие решения. В конце концов, то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у тебя есть только два глаза — твои собственные.

Источник: Sports

— Принимать решения [во время игры] очень сложно. У нас есть меньше секунды на принятие решения. В конце концов, то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у тебя есть только два глаза — твои собственные. Те, кто находятся за пределами поля, могут видеть все.

— Умение принимать решения — это то, что отличает топового игрока от очень хорошего?

— Самое важное — знать, что ты будешь делать, до того, как мяч попадет к тебе. Чтобы все поле было расчерчено. Ты должен оторвать взгляд от мяча и посмотреть на все, что происходит вокруг тебя. Люди, которые так делают, — гении.

— Месси?

— Месси — из другого мира. Непостижимый.

— Пойдет ли Ламин [Ямаль] по этому пути?

— На мой взгляд, он больше похож на Неймара. Своим дриблингом, тем, как быстро он мыслит при дриблинге. Когда ты думаешь, что можешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел, — сказал вингер «Барселоны».