Рафинья: «Месси — из другого мира, непостижимый. Ямаль больше похож на Неймара своим дриблингом — когда ты хочешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел»

— Принимать решения [во время игры] очень сложно. У нас есть меньше секунды на принятие решения. В конце концов, то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у тебя есть только два глаза — твои собственные. Те, кто находятся за пределами поля, могут видеть все.