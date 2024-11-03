Фонсека об 1:0 с «Монцей»: «Мората был лучшим на поле: то, что он делает для команды, великолепно. Леау хорошо вошел в игру, его реакция важна для меня»

«Я всегда подхожу к матчам с воодушевлением. Не думаю, что матч с “Реалом” важнее. Они все важны.
Сегодня мы должны были побеждать, играть здесь сложно. Временами мы были недостаточно агрессивны, особенно в первом тайме. У нас были трудности на флангах, Рейндерсу и Фофана было сложно выходить на замену и помогать нашим крайним защитникам. Мы создавали моменты и проявили характер".
О выходе Леау на замену.
«Он эффективен, он хорошо вошел в игру. Такая реакция важна для меня, это то, чего я от него хочу. Он готов играть с “Реалом”.
О Морате.
«Неправда, что у него не было возможностей, для меня он был лучшим игроком матча. То, что он делает для команды, великолепно, он был лучшим на поле», — сказал Фонсека.