Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Позавчера говорили, что Станкович не справляется с давлением. Слушайте людей, которые играли в футбол на высоком уровне, а не тех, кто чешет языком

"Мне позавчера многие говорили, что Станкович не справляется с давлением, а теперь будут подобное говорить и про Николича. Ну, это смешно! Вот мой совет: слушайте людей, которые играли в футбол на высоком уровне. Таких немного у нас, но они есть. Не надо слушать тех, которые просто чешут языком непонятно что.