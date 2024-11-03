Агент Дзюбы о голе «Крыльям»: «Есть справедливость. Артем мог оказаться там летом, но Осинькин был против его прихода. Футбол расставил все на свои места»

«Двумя словами хочется охарактеризовать происходящее — есть справедливость. Первый матч после травмы, нужно было хорошо войти в игру. Артем еще и забил — в этом есть справедливость и высший смысл. Были расклады, при которых он мог оказаться в “Крыльях Советов” этим летом. Игорь Витальевич немного лукавил, когда говорил, что никто не рассматривал этот вариант. Тренер “Крыльев”, насколько мне известно, был против потенциального прихода Артема. Футбол расставил все на свои места.