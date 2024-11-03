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Агент Дзюбы о голе «Крыльям»: «Есть справедливость. Артем мог оказаться там летом, но Осинькин был против его прихода. Футбол расставил все на свои места»

Сегодня тольяттинский клуб обыграл самарцев (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ. 36-летний нападающий забил гол на 71-й минуте игры.
Источник: Sports

«Двумя словами хочется охарактеризовать происходящее — есть справедливость. Первый матч после травмы, нужно было хорошо войти в игру. Артем еще и забил — в этом есть справедливость и высший смысл. Были расклады, при которых он мог оказаться в “Крыльях Советов” этим летом. Игорь Витальевич немного лукавил, когда говорил, что никто не рассматривал этот вариант. Тренер “Крыльев”, насколько мне известно, был против потенциального прихода Артема. Футбол расставил все на свои места.

Хочется, чтобы «Акрон» не останавливался, нужно закрепляться в таблице. Хочется пожелать Артему идти к своей цели. Уверен, в ближайшее время все рекорды будут побиты", — сказал Леонид Гольдман.

Дзюба забил 231-й гол в карьере. До рекорда Кержакова — 2 мяча.