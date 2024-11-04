Сколько в СССР платили футболистам за договорные матчи. Чемпион страны открыл правду

Ни для кого не секрет, что во времена СССР отечественные чемпионаты, хоть и отличались высочайшим качеством, но, к сожалению, изобиловали договорными матчами. Конечно, об этом не говорили вслух и не устраивали показательных процессов над виновными, однако это вовсе не значит, что договорняков не существовало.
О том, что «странные матчи» в чемпионате СССР все же были, можно судить по многочисленным воспоминаниям ветеранов. О них мы неоднократно писали.
Но сколько же платили «купленным» футболистам? Оказывается, в то время существовали негласные расценки. О них рассказал знаменитый защитник Виктор Шишкин, игравший в «Уралмаше», минском «Динамо» и «Локомотиве» в 1970-е и 1980-е.
В частности, он признался, что в 1974 году вместе с «Уралмашем» помог выйти в Высшую лигу ростовскому СКА, главным конкурентом которого было минское «Динамо».
«Параллельно с нашим матчем Минск играл дома с Иваново. За воротами “Текстильщика” сидел солдат с рацией и докладывал ростовчанам о счете. Тем надо было выиграть с разницей в три мяча, а они на всякий случай забили нам семь. Мы им уже кричим: “Куда вы прете, хватит уже!” А они все равно несутся. И дали-то всего по 100 рублей…», — признавался Шишкин в интервью.
Расценки же за договорняки, по его словам, были такими:
«Обычно бывает как? Интересуются, сколько мы получаем за победу, — столько же и предлагают. Мол, мы вам платим как за победу, плюс еще что-нибудь накинем. Но тогда была принципиально другая история: один российский клуб должен был помочь другому российскому, чтобы белорусский не вышел в “вышку”. У нас премиальные за победу всегда зависели от соперника. Иногда можно было и до 300 рублей заработать. А так ставка и такая же доплата от завода — “Уралмаш” все-таки организация была небедная», — говорил Шишкин.
Впрочем, договорными матчами в те годы грешило и минское «Динамо», с которым в 1982 году Шишкин стал чемпионом страны. Так, в золотой сезон минчане подкупили спартаковцев и обыграли их 4:3.
«Понятно, что мы договорились. У нас со “спартачами” были хорошие отношения, мы их всех хорошо знали — Федю Черенкова, Юру Гаврилова, Рината Дасаева, да и остальных тоже. А вот киевлян и Лобановского они, чего скрывать, недолюбливали. Тем более “Спартак” при любом раскладе оставался третьим. Так что развитие событий было закономерным. У нас тогда сумасшедшая форма была, и спартаковцев мы и так могли бы обыграть, но хотелось все-таки подстраховаться. Мы им потом шампанское выставили, то се, ребята не в обиде остались», — говорил Шишкин.
Удивительные были времена.
Автор: Богдан Горбунов