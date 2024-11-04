Сколько в СССР платили футболистам за договорные матчи. Чемпион страны открыл правду

«Понятно, что мы договорились. У нас со “спартачами” были хорошие отношения, мы их всех хорошо знали — Федю Черенкова, Юру Гаврилова, Рината Дасаева, да и остальных тоже. А вот киевлян и Лобановского они, чего скрывать, недолюбливали. Тем более “Спартак” при любом раскладе оставался третьим. Так что развитие событий было закономерным. У нас тогда сумасшедшая форма была, и спартаковцев мы и так могли бы обыграть, но хотелось все-таки подстраховаться. Мы им потом шампанское выставили, то се, ребята не в обиде остались», — говорил Шишкин.