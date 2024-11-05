Канчельскис ожидает, что в 2025 году получит предложения о работе тренером

«Сейчас у меня работают агенты, ведут переговоры, общаемся. Почему бы не продолжить карьеру в России, ведём переговоры по всем направлениям. Со многими клубами общаемся, но пока это всё на уровне разговоров. Страны не могу назвать, когда будет конкретика, тогда это можно будет говорить. Думаю, что до Нового года не будет никаких движений, уже в 2025 году, надеюсь, что-то появится», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.