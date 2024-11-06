В Англии хотят избавиться от украинца, «Реал» готов на хитрость ради Холанда. Трансферы и слухи дня

Что в России?
Топ-легионер «Краснодара» значительно улучшил контракт
«Краснодар» объявил о продлении контракта с нападающим Джоном Кордобой. Срок нового соглашения с 31-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2027 года. Прежний договор колумбийца истекал летом 2025-го.
В прошедшее трансферное окно СМИ сообщали, что форвард может перейти в «Спартак» за 16 миллионов евро. Но в итоге сделка не состоялась.
По новому контракту Кордоба, как сообщают некоторые источники, будет зарабатывать 4 млн евро в год. Также ему полагается трехмиллионный подписной бонус и премии за голевые действия и возможное чемпионство.
Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в 2021 году за 20 миллионов евро. В составе «быков» он провел 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи.
Бывший футболист сборной России вернется в «Зенит»?
Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев может вернуться в Россию. Экс-футболист национальной сборной, переставший получать игровую практику, намерен пополнить состав «Зенита». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
Официально эту информацию никто не подтвердил. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев посоветовал журналистам обратиться к самому футболисту. Отец игрока Адьям Кузяев заявил, что контракт его сына с «Гавром» действует до конца сезона, а в «Зените» «много своих хороших ребят». Сам же Кузяев, по некоторым данным, собирается искать работу в Европе и не горит желанием возвращаться в РПЛ.
В последний раз Кузяев выходил в стартовом составе 22 сентября в игре Лиги 1 против «Монако», в которой отметился голом. Всего в текущем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в восьми матчах и забил один мяч. Контракт россиянина истекает 30 июня 2025 года.
Кузяев выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2023 годы. За это время он сыграл в 183 матчах, забил 23 мяча и сделал 29 голевых передач.
Что в мире?
Чемпион четырех стран стал тренером в Казахстане
Экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик стал главным тренером карагандинского «Шахтёра». Об этом сообщает Metaratings. Новый тренер уже представлен команде.
Ранее Ярошик работал в чешских «Спарте», «Словане» и «Теплице», а также в клубах Словакии и Словении. Летом прошлого года Иржи возглавлял «Оренбург», но был вынужден уйти в отставку. После этого он нигде не тренировал.
В годы игровой карьеры Ярошик защищал цвета «Спарты», «Слована», ЦСКА, «Челси», «Крыльев Советов», «Селтика» и ряда других клубов Европы. Иржи сумел стать чемпионом в четырех странах — Англии, Шотландии, Чехии и России. Вместе с ЦСКА чех выиграл российскую премьер-лигу в 2003 году.
Лидер «Ливерпуля» не против переезда в Испанию?
«Барселона» следит за ситуацией вокруг 32-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, контракт которого заканчивается следующим летом. Как сообщает Sport.es, египтянин готов сменить обстановку. Также ему нравится нынешний спортивный проект «Барселоны».
Салах сыграл за «Ливерпуль» 15 матчей в этом сезоне, в которых забил девять мячей и сделал семь голевых передач. Его рыночная стоимость составляет 20 млн евро.
Украинца не хотят видеть в «Арсенале»
Лондонский «Арсенал» намерен продать защитника Александра Зинченко уже в январе. По данным Give me Sport, украинец больше не входит в планы Микеля Артеты. На его позиции тренер собирается использовать других игроков.
Зинченко провел в этом сезоне четыре матча и ничем не отличился. В «Арсенале» защитник сборной Украины играет с 2022 года. Ранее он был футболистом «Уфы», «Манчестер Сити» и ПСВ.
«Реал» купит Холанда — но с одним условием
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может стать игроком «Реала». Это произойдет, если его нынешний клуб будет серьезно поражен в правах. Таким инсайдом делится Defensa Central.
«Манчестер» готов продать Холанда лишь в случае, если на клуб будут наложены санкции за нарушение финансового фейр-плей. При таком раскладе «Реал» заберет норвежца за 200 млн евро. Это считается хитрым планом президента «сливочных» Флорентино Переса.
При любом другом варианте трансфер маловероятен. «Горожане» не хотят продавать своего главного бомбардира, который в этом сезоне уже забил 14 мячей.
Полузащитник «Челси» готов отказаться от восьмилетнего контракта ради футбола
«Интер» и «Барселона» заинтересованы в 23-летнем полузащитнике «Челси» Энцо Фернандесе. По информации The Sun, аргентинскому футболисту не нравится, что он потерял место в стартовом составе лондонского клуба. Перспектива сидеть на скамейке запасных его не устраивает.
В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Челси» рассчитан на восемь лет — до лета 2032 года. Стоимость Энцо — 75 млн евро.
Дмитрий Панов