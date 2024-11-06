В Англии хотят избавиться от украинца, «Реал» готов на хитрость ради Холанда. Трансферы и слухи дня

Официально эту информацию никто не подтвердил. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев посоветовал журналистам обратиться к самому футболисту. Отец игрока Адьям Кузяев заявил, что контракт его сына с «Гавром» действует до конца сезона, а в «Зените» «много своих хороших ребят». Сам же Кузяев, по некоторым данным, собирается искать работу в Европе и не горит желанием возвращаться в РПЛ.