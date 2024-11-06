Дзюба поехал бы в сборную на матч с Брунеем: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол»

Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной, — сказал форвард «Акрона».