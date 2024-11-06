Дзюба поехал бы в сборную на матч с Брунеем: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол»

— Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной.
— Представим, что нет вариантов и тебя вызывают на матч с тем же Брунеем. Поедешь?
— Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь.
Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной, — сказал форвард «Акрона».
В ноябре команда Валерия Карпина встретится с командами Сирии и Брунея.