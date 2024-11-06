«Аль-Хилаль» рассматривает расторжение контракта с Неймаром из-за травм и высокой зарплаты форварда. Это позволит клубу освободить место для другого легионера (UOL)

Как сообщает UOL, в саудовском клубе уже обсуждают возможность проведения переговоров с игроком о расторжении контракта — они могут состояться в январе. К тому моменту «Аль-Хилаль» подробно оценит физическое состояние форварда. У директоров клуба возникает все больше сомнений относительно того, насколько активно Неймар будет задействован в матчах оставшейся части сезона.