Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жирков: Москва лучше Лондона. В Англии мне не понравилось в плане быта

Бывший футболист "Челси и сборной России Юрий Жирков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым признался, что не хотел бы посещать Англию, где прожил несколько лет.

Источник: Getty Images

Жирков выступал за лондонский клуб с 2009 по 2011 год.

— Аршавин был в Англии недавно, Погребняк собирается в скором времени. Вы не хотите?

— Не планирую ехать в Англию, потому что нет загранпаспорта. Да и так бы не хотел туда. Мне не понравилось там в плане быта, но в плане футбола там все было хорошо. У меня в Англии были проблемы. Когда переезжаешь в другую страну, всегда возникают трудности.

Москва, конечно, лучше Лондона. Какой город дороже? Не знаю, как сейчас, но Лондон был дороже. Квартиры там тоже дороже снимать. Если брать те года, то и цены на продукты были выше в Англии.

Челси