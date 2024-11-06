Журавель про «заковырять гол» от Дзюбы: «Есть рамки приличия, когда об амбициях лучше помалкивать. Сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению»

Не знаю, есть какие-то рамки приличия, когда о личных амбициях лучше помалкивать. Это тот самый случай. Но, по мнению Дзюбы, сборная должна вдруг стать подножкой, по которой он поднимется к личному достижению«, — написал комментатор “Матч ТВ” в своем телеграм-канале.