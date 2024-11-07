«У Неймара был конфликт с Жезушем — тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю — Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»

Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером. Тренера не устраивало, что Неймар не мотивирован. Эта немотивированность выражалась в поведении. Он играл без интереса. Конечно, это все ощутимый момент. Неслучайно он не хочет договариваться о продлении контракта.