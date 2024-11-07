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«У Неймара был конфликт с Жезушем — тренера не устраивало, что он не мотивирован. Уедет в МЛС, думаю — Месси его ждет». Агент Барбоза о форварде «Аль-Хилаля»

Ранее появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии думает о расторжении контракта с бразильцем из-за частых травм и высокой зарплаты. В начале ноября Неймар получил травму бедра и выбыл на 4−6 недель, отыграв лишь 2 матча после травмы колена, из-за которой он ранее пропустил чуть более года.

Источник: Спортс"

— Конечно же, его пребывание в Саудовской Аравии получилось неудачным. Травмы сильно помешали. Он не адаптировался там. Это все вылилось в конфликт.

Это не афишировали, но у него был конфликт с тренером. Тренера не устраивало, что Неймар не мотивирован. Эта немотивированность выражалась в поведении. Он играл без интереса. Конечно, это все ощутимый момент. Неслучайно он не хочет договариваться о продлении контракта.

Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Я думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас еще рано для этого. Думаю, он отправится в МЛС к своим друзьям, а уже оттуда — в Бразилию.

— Может ли Неймар вернуться в Европу?

Нет, сомневаюсь, что он хочет туда. Его ждет его друг Месси, — сказал агент.