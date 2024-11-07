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«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» — 5-й, «Барса» — 6-я, «Ман Сити» — 10-й, «Бавария» — 17-я, «Реал»

Только команда Арне Слота набрала 12 очков из 12 возможных в рамках общего этапа.
Источник: Спортс"

В топ-5 входят «Спортинг», «Монако», «Брест» и «Интер», набравшие по 10 очков.

«Барселона», «Боруссия» Дортмунд и «Астон Вилла», набравшие по 9 очков, замыкают первую восьмерку.

«Аталанта» (8 очков) занимает 9-е место. далее расположились «Манчестер Сити», «Ювентус», «Арсенал» и «Байер» — у всех по 7 баллов.

«Бавария» (6) идет 17-й, «Реал» (6) — 18-м, «Милан» (6) — 20-м, «Атлетико» (6) — 23-м.

«ПСЖ» (4) располагается в зоне вылета на 25-м месте. «Шахтер» (4) занимает 28-е место, «РБ Лейпциг» (0) — 32-е.

Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Нет разделения на группы, вместо них общая таблица, все команды проводят по 8 матчей с разными соперниками.

В ⅛ финала Лиги чемпионов напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные — вылетают из еврокубков.