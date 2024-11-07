«Атлетико» забил 8 голов на 90-й и позже в сезоне. У Корреа 3 мяча в добавленное время, у Гризманна — 3 ассиста

Аргентинец уже в третий раз в сезоне забил в добавленное время. Ранее его гол на 92-й принес победу в гостях над «Атлетиком» (1:0), а мяч на 95-й — ничью в домашнем дерби с «Реал Мадрид» (1:1).
Также «Атлетико» в этом сезоне дважды вырывал победу на 90-й минуте. Это происходило в матчах с «РБ Лейпциг» (2:1, гол Хосе Хименеса) и «Сельтой» (1:0, гол Хулиана Альвареса). В пяти описанных выше ситуациях Антуан Гризманн отдал три голевые передачи.
Еще в трех случаях, когда «Атлетико» забивал поздний гол, команда уже вела в счете. В игре с «Жироной» Коке на 94-й установил окончательный счет — 3:0. В игре с «Валенсией» на 94-й забил Альварес — 3:0. В матче с «Леганесом» Александр Серлот на 99-й сделал счет 3:1.