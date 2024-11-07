Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артета про 0:1 с «Интером»: «Горжусь игроками и нашим доминированием. “Арсенал” мог забить пару мячей как минимум — обыграть “Челси” мы можем, судя по игре»

В 4-м туре общего этапа «Арсенал» проиграл на выезде со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Микелю Мерино.

Источник: Спортс"

"Я очень горжусь своими игроками, тем доминированием, которое мы показали. С нами поступили очень жестоко, это очевидно.

Если вы назначаете пенальти, то в другом эпизоде (столкновение Биссека и Хавертца в концовке 2-го тайма — Спортс«“) также нужно его назначать, потому что игрока бьют в голову. Никакого отскока нет, в штрафной нельзя сделать ничего, чтобы увернуться. Если этот пенальти назначен, то в другом эпизоде он также должен быть, сто процентов.

Мы должны были забить как минимум пару мячей, но, судя по тому, как играла команда, мы были собой. Каждое решение в штрафной имеет значение. Судя нашей сегодняшней игре, мы способны обыграть «Челси», — сказал главный тренер «Арсенала» в эфире TNT Sports.