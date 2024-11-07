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Киоун о пенальти «Интера» за руку Мерино: «Куда девать руку в таком положении? Кто придумал эти правила? Они в футбол играли? Не считаю, что это 11-метровый»

«Интер» обыграл «Арсенал» (1:0) в 4-м туре Лиги чемпионов. Единственный мяч с 11-метровой отметки забил Хакан Чалханоглу. Судья Иштван Ковач назначил пенальти после попадания мяча в руку Микелю Мерино в штрафной площади.
Источник: Спортс"

"Спорный момент, границы тонки. Я не считаю, что это был пенальти, думаю, это суровое решение.

Куда девать руку в таком положении? Кто придумал эти правила? Они в футбол играли?

Микель Мерино находится очень близко к Мехди Тареми, руку необходимо поднять в борьбе — это очень жестко.

Мерино готовится сыграть своим первым движением, а затем мяч отскакивает [в руку] «, — заявил бывший защитник “Арсенала” Мартин Киоун.

«Игроки “Интера” были буквально на коленях, “Арсенал” серьезно давил и доминировал весь второй тайм, они могут опираться на это», — добавил Киоун.

Пенальти-вечер Мерино: мог заработать для «Арсенала», а привез в свои.