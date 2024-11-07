Защитник «Виллы» Мингз рукой передвинул мяч в штрафной в матче с «Брюгге» — судья назначил пенальти. Тайрон — первый английский игрок, чья ошибка в дебютном матче ЛЧ привела к 11

11-метровый в ворота «Астон Виллы» был назначен после того, как Тайрон Мингз после паса от голкипера Эмилиано Мартинеса коснулся мяча рукой и передвинул его на угол вратарской площади. После проверки ВАР арбитр Томас Штиллер назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», и «Брюгге» открыл счет в матче.