Защитник «Виллы» Мингз рукой передвинул мяч в штрафной в матче с «Брюгге» — судья назначил пенальти. Тайрон — первый английский игрок, чья ошибка в дебютном матче ЛЧ привела к 11

11-метровый в ворота «Астон Виллы» был назначен после того, как Тайрон Мингз после паса от голкипера Эмилиано Мартинеса коснулся мяча рукой и передвинул его на угол вратарской площади. После проверки ВАР арбитр Томас Штиллер назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», и «Брюгге» открыл счет в матче.
Сегодняшний матч стал для Мингза дебютным Лиге чемпионов. Защитник «Астон Виллы» стал первым английским футболистом, чья ошибка в дебютной игре в турнире привела к пенальти.
Как глупо! Защитник «Виллы» схватил мяч рукой в штрафной — не понял, что от ворот уже разыграли.