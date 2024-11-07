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Защитник «Виллы» Мингз рукой передвинул мяч в штрафной в матче с «Брюгге» — судья назначил пенальти. Тайрон — первый английский игрок, чья ошибка в дебютном матче ЛЧ привела к 11-

Команда из Бирмингема проиграла «Брюгге» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол на 52-й минуте был забит с пенальти.
Источник: Спортс"

11-метровый в ворота «Астон Виллы» был назначен после того, как Тайрон Мингз после паса от голкипера Эмилиано Мартинеса коснулся мяча рукой и передвинул его на угол вратарской площади. После проверки ВАР арбитр Томас Штиллер назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», и «Брюгге» открыл счет в матче.

Сегодняшний матч стал для Мингза дебютным Лиге чемпионов. Защитник «Астон Виллы» стал первым английским футболистом, чья ошибка в дебютной игре в турнире привела к пенальти.

Как глупо! Защитник «Виллы» схватил мяч рукой в штрафной — не понял, что от ворот уже разыграли.