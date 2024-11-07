Индзаги об 1:0 с «Арсеналом»: «Они прессингуют, заставляют защищаться низко. “Интер” ни в чем не уступал, мы обыграли топ-клуб»

— То, что вы сыграли так низко в защите — это запланированный ход?
— Это развитие матча, когда встречаешься с таким соперником, это возможно. «Арсенал» сам прессингует соперника, заставляет защищаться низко.
Мы хорошо действовали и ни в чем не уступали, знали, что «Арсенал» смертелен в некоторых моментах. Мы обыграли отличного соперника. Эта команда зарекомендовала себя как топ-клуб.
— У вашей команды больше всего сухих матчей в Лиге чемпионов с начала вашей работы, что это значит?
— Мы осознаем важность этого факта, сегодня об этом нужно было помнить перед стадионом, который подзадоривал нас, и было приятно заслужить аплодисменты.
Знаем, как важно не пропускать голы, даже для лучшей разницы мячей, — сказал главный тренер «Интера» Индзаги.
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