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Индзаги об 1:0 с «Арсеналом»: «Они прессингуют, заставляют защищаться низко. “Интер” ни в чем не уступал, мы обыграли топ-клуб»

Миланцы на своем поле обыграли лондонцев со счетом 1:0 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Источник: Спортс"

— То, что вы сыграли так низко в защите — это запланированный ход?

— Это развитие матча, когда встречаешься с таким соперником, это возможно. «Арсенал» сам прессингует соперника, заставляет защищаться низко.

Мы хорошо действовали и ни в чем не уступали, знали, что «Арсенал» смертелен в некоторых моментах. Мы обыграли отличного соперника. Эта команда зарекомендовала себя как топ-клуб.

— У вашей команды больше всего сухих матчей в Лиге чемпионов с начала вашей работы, что это значит?

— Мы осознаем важность этого факта, сегодня об этом нужно было помнить перед стадионом, который подзадоривал нас, и было приятно заслужить аплодисменты.

Знаем, как важно не пропускать голы, даже для лучшей разницы мячей, — сказал главный тренер «Интера» Индзаги.

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