Мы довольны: в этом турнире все зависит от мелочей, и нам нужно дальше повышать планку. Хотим добиться всего — так требует история клуба. Хочу выиграть все, что только возможно, ради этого мы и работаем«, — сказал капитан “Интера”.
Лаутаро после 1:0 с «Арсеналом»: «Интеру» нужно повышать планку. Хочу выиграть все, ради этого мы и работаем"
"Лучшее из этого матча — это три очка, командный дух и проявленное на поле стремление сражаться. Эти матчи в итоговой таблице будут очень важны. Мы не пропустили ни одного мяча, и это плюс, поскольку в чемпионате пропускали слишком много.