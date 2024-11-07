Агент Дзюбы о форварде в сборной: «Это вызвало бы дополнительный интерес, пришло бы больше народа. История подогревается рекордом Кержакова, который может побить Артем»

"Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем [Карпиным о возвращении в сборную] не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет.
Попытки «навести мосты» не имеют смысла. Не знаю, мяч на стороне Валерия Георгиевича или РФС. Все-таки он тоже сотрудник РФС", — сказал Леонид Гольдман.
По словам представителя форварда, в ситуации, когда в соперниках у сборной России не самые сильные команды, интерес к играм нужно подогревать.
"Одно дело Сербия, а другое — Бруней или Сирия. Интерес и так упал в связи с отсутствием официальных матчей. При не самых сильных соперниках, мне кажется, он еще ниже падает.
История подогревается рекордом, который может побить Артем (Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым, оба забили по 30 голов — Спортс«“), но вне зависимости от рекорда это вызвало бы дополнительный интерес — пришло бы больше народа, была бы атмосфера настоящего праздника”, — отметил Гольдман.