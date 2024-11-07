Посол Аргентины о матче с Россией: «Увидеть Месси здесь было бы прекрасно. Сложно найти время, встреча должна быть летом, это вопрос переговоров. Матч состоится где-то посередине между странами, возможно»

Основная проблема — найти слот, время, чтобы сыграть матч. Сейчас у Аргентины много матчей, в том числе и в отборе на чемпионат мира 2026 года. Довольно сложно найти время, чтобы организовать встречу, она должна быть летом. Это должны решать федерации, я знаю, что они могут обговорить этот вопрос. Сейчас Россия довольно далеко от Аргентины, возможно, этот матч придется провести в другом месте, где-нибудь посередине между Аргентиной и Россией", — сказал Энрике Игнасио Феррер Виейра.