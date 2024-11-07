«Сейчас Трамп наладит ситуацию и пригласит нас сыграть с командой США, вот пусть американцам Дзюба и забивает». Стрепетов о желании Артема вернуться в сборную

Пусть лучше сначала своей игрой Артем докажет, что готов к сборной, а не просто так будет проситься туда. Ну и я бы на месте Дзюбы дождался бы официальных игр с более сильной командой. Потому что забивать свой рекордный гол Артем должен не сборной Брунея, а какой-то большой европейской команде, тогда это будет более приятно. А так… Нужно ли это шоу?