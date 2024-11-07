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«Сейчас Трамп наладит ситуацию и пригласит нас сыграть с командой США, вот пусть американцам Дзюба и забивает». Стрепетов о желании Артема вернуться в сборную

Ранее форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».
Источник: Спортс"

— Здесь палка о двух концах. С одной стороны, не хотелось бы, чтобы Артем Дзюба обогнал Сашу Кержакова по количеству голов за сборную. Но если мы превращаем футбол в шоу, то это решение надо принимать РФС. Как это воспримут болельщики и Карпин?

Пусть лучше сначала своей игрой Артем докажет, что готов к сборной, а не просто так будет проситься туда. Ну и я бы на месте Дзюбы дождался бы официальных игр с более сильной командой. Потому что забивать свой рекордный гол Артем должен не сборной Брунея, а какой-то большой европейской команде, тогда это будет более приятно. А так… Нужно ли это шоу?

Мы помним, как Протасов обошел Никиту Симоняна, это тоже осталось в памяти, хотелось бы, чтобы это были трудовые мячи, а не просто голы, забитые ради того, чтобы побить рекорд Кержакова.

— Но официальных игр с европейскими сборными можно ждать бесконечно и не дождаться… Дзюбе-то уже немало лет.

— Это все придет скоро! Сейчас Дональд Трамп наладит ситуацию и пригласит нашу сборную сыграть с командой США, вот пусть американцам Дзюба и забивает, — сказал бывший полузащитник «Зенита».