Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем — прекрасный футболист, но Карпин объявил: “Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются”

Николай Писарев и Юрий Никифоров высказалась на данную тему в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Писарев: В опубликованном списке возможны замены, если будут какие-то травмы.
— Почему не вызвали Дзюбу?
Писарев: Валерий Георгиевич же объявил, что футболистов старше 30-ти не берем.
Никифоров: Мы не Книга рекордов Гиннесса или какая-то другая книга по рекордам.
Артем — прекрасный футболист, я всегда к нему относился хорошо, но Георгиевич объявил давно уже: "В данной ситуации футболисты после 30 лет не вызываются.
— Почему на один матч нельзя вызвать?
Никифоров: Зачем? Объясните смысл.
— Сделать прощальный матч, не только для Дзюбы.
Писарев: Это клуб должен делать.