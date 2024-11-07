Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем — прекрасный футболист, но Карпин объявил: “Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются”

Ранее 36-летний форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной». Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.
Источник: Спортс"

Николай Писарев и Юрий Никифоров высказалась на данную тему в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Писарев: В опубликованном списке возможны замены, если будут какие-то травмы.

— Почему не вызвали Дзюбу?

Писарев: Валерий Георгиевич же объявил, что футболистов старше 30-ти не берем.

Никифоров: Мы не Книга рекордов Гиннесса или какая-то другая книга по рекордам.

Артем — прекрасный футболист, я всегда к нему относился хорошо, но Георгиевич объявил давно уже: "В данной ситуации футболисты после 30 лет не вызываются.

— Почему на один матч нельзя вызвать?

Никифоров: Зачем? Объясните смысл.

— Сделать прощальный матч, не только для Дзюбы.

Писарев: Это клуб должен делать.