Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем — прекрасный футболист, но Карпин объявил: “Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются”

Ранее 36-летний форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной». Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.