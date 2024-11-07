Губерниев призвал Карпина взять Дзюбу в сборную: «Был бы “хайп здорового человека”. Он самый популярный игрок страны — и это на фоне падения интереса к футболу. И он заслужил вызов своей

Тем более Дзюба заслужил приглашение своей игрой, он здорово смотрелся в матчах за «Акрон». Поэтому не надо даже думать — надо вызывать Артема, выпускать и кайфовать всем. Хочу обратиться через ваше издание к Валерию Георгиевичу с этим призывом«, — заявил комментатор “Матч ТВ”.