Неймар может перейти в «Сантос» в январе. Клуб собирается предложить бразильцу контракт с высокой зарплатой и процентами от коммерческой прибыли (UOL)

Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2025 года, и изначально в «Сантосе» предполагали, что смогут заполучить его к тому времени, однако теперь верят, что это может произойти уже зимой. Бразильский клуб уже получил положительный сигнал от Неймара, желающего вернуться, и ждет окончательного разрешения ситуации.