У спортивного комментатора Рабаданова при задержании изъяли гранату

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Следователь заявил в Ленинском районном суде Махачкалы, что у блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова при задержании была изъята ручная граната, находившаяся в кармане куртки, передает корреспондент РИА Новости из суда.
«В рамках личного досмотра гражданина Рабаданова… в правом кармане куртки черного цвета обнаружен и изъят металлический предмет цилиндрической формы… который, согласно справке об исследовании… является взрывным устройством — ручной гранатой РГД-5 осколочного действия промышленного изготовления, снаряженный тротилом и взрывным веществом», — сказал следователь на заседании по избранию меры пресечения.
Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), следствие просит его арестовать.