У спортивного комментатора Рабаданова при задержании изъяли гранату

«В рамках личного досмотра гражданина Рабаданова… в правом кармане куртки черного цвета обнаружен и изъят металлический предмет цилиндрической формы… который, согласно справке об исследовании… является взрывным устройством — ручной гранатой РГД-5 осколочного действия промышленного изготовления, снаряженный тротилом и взрывным веществом», — сказал следователь на заседании по избранию меры пресечения.