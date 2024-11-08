Футболистка «Спартака» забила шикарный гол пяткой в ворота «Динамо»

На 25-й минуте Филипович приняла мяч после прострела с левого фланга и необычным ударом пяткой отправила снаряд в сетку.
В матче «Динамо» — «Спартак» идет второй тайм, счет 3:2 в пользу красно-белых, Филипович оформила хет-трик.
Футболистка московского «Спартака» Тияна Филипович забила красивый гол в ворота столичного «Динамо» в матче 25-го тура женской Суперлиги.
На 25-й минуте Филипович приняла мяч после прострела с левого фланга и необычным ударом пяткой отправила снаряд в сетку.
В матче «Динамо» — «Спартак» идет второй тайм, счет 3:2 в пользу красно-белых, Филипович оформила хет-трик.