Видео: футболистка «Спартака» оформила покер в матче против «Динамо»

Филипович поразила ворота соперниц на 26-й, 30-й, 41-й и 78-й минутах. Особенно красивым получился первый гол, когда Тияна отправила мяч в сетку ударом пяткой.
Матч «Динамо» — «Спартак» завершился со счетом 2:4 в пользу красно-белых.
Сербская полузащитница московского «Спартака» Тияна Филипович оформила покер в матче против столичного «Динамо» в 25-м туре женской Суперлиги.
Филипович поразила ворота соперниц на 26-й, 30-й, 41-й и 78-й минутах. Особенно красивым получился первый гол, когда Тияна отправила мяч в сетку ударом пяткой.
Матч «Динамо» — «Спартак» завершился со счетом 2:4 в пользу красно-белых.