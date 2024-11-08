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Видео: футболистка «Спартака» оформила покер в матче против «Динамо»

Сербская полузащитница московского «Спартака» Тияна Филипович оформила покер в матче против столичного «Динамо» в 25-м туре женской Суперлиги.

Филипович поразила ворота соперниц на 26-й, 30-й, 41-й и 78-й минутах. Особенно красивым получился первый гол, когда Тияна отправила мяч в сетку ударом пяткой.

Матч «Динамо» — «Спартак» завершился со счетом 2:4 в пользу красно-белых.