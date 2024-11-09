Бывший тренер «Торпедо» Клотет набросился на своего игрока, получившего красную карточку

Это произошло на 35-й минуте встречи. Клотет встретил Кроллиса у бровки поля и начал жёстко трясти его за грудки, чуть не порвав футболку игрока. На данный момент неизвестно, как руководство «Триестины» отреагировала на данные действия тренера.