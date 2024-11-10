Тедеев про 0:4 от «Спартака»: «Худший первый тайм за все время в “Акроне”. Мои футболисты меня раздражать не могут — я был разочарован, что не получался прессинг»

— У нас напрочь не получился первый тайм. Мы готовились выше играть в обороне и прессинговать, у нас не получилось. Слишком далеко приходилось доставлять мячи до Артема. «Спартак» хорошо играл, создал много моментов. Это худший первый тайм за все время, что я тут работаю.