Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают — из “Ростова” человек семь, шли ниже “Акрона”. Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает&r

— Не удивился. Думаю, что шансов мало, но время покажет.
Когда мы говорим про сборную, кто‑то говорит, что нельзя искусственно вызвать в сборную… Посмотрите сейчас: люди или не играют вообще в РПЛ, или вызываются очень странно. С «Ростова» человек семь вызываются, команда шла ниже «Акрона».
Поэтому, когда говорят, кто достоин или нет, это очень спорное заявление. Когда туда вызываются игроки, которые находятся на последнем месте или в зоне вылета, о чем говорить?
Всегда считал, что сборная — место, куда вызываются сильнейшие, независимо от возраста. Сейчас, к сожалению, в сборную вызываются не все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Вот это расстраивает.
— А ты готов позвонить Карпину?
— Нет, — сказал нападающий «Акрона».