Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают — из “Ростова” человек семь, шли ниже “Акрона”. Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает&r

Когда мы говорим про сборную, кто‑то говорит, что нельзя искусственно вызвать в сборную… Посмотрите сейчас: люди или не играют вообще в РПЛ, или вызываются очень странно. С «Ростова» человек семь вызываются, команда шла ниже «Акрона».