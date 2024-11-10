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Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают — из “Ростова” человек семь, шли ниже “Акрона”. Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает&r

— Слышали ваши слова про сборную, что хотите сыграть. Но не попали в окончательный список.
Источник: Спортс"

— Не удивился. Думаю, что шансов мало, но время покажет.

Когда мы говорим про сборную, кто‑то говорит, что нельзя искусственно вызвать в сборную… Посмотрите сейчас: люди или не играют вообще в РПЛ, или вызываются очень странно. С «Ростова» человек семь вызываются, команда шла ниже «Акрона».

Поэтому, когда говорят, кто достоин или нет, это очень спорное заявление. Когда туда вызываются игроки, которые находятся на последнем месте или в зоне вылета, о чем говорить?

Всегда считал, что сборная — место, куда вызываются сильнейшие, независимо от возраста. Сейчас, к сожалению, в сборную вызываются не все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Вот это расстраивает.

— А ты готов позвонить Карпину?

— Нет, — сказал нападающий «Акрона».