Тедеев о Дзюбе: «Я за то, чтобы он был в сборной. Если бы не травма, было бы легче на это рассчитывать»

Мы очень жалеем, что он выпал на 2−3 недели. Может быть, это тоже повлияло. Мне сложно отвечать на этот вопрос. Я не разговаривал с Валерием Георгиевичем на эту тему. Но если он меня спросит, то я безусловно за то, чтобы он [Артем Дзюба] был в сборной.