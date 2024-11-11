Дубль Ди Марии помог «Бенфике» разгромить «Порту»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Бенфика» разгромила «Порту» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 4:1. У хозяев дубль оформил Анхель Ди Мария (56-я и 82-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще один гол на счету Альваро Фернандеса (30). Также автоголом отметился защитник гостей Неуэн Перес (61). В составе «Порту» отличился Саму Омородион (44).
«Бенфика» продлила беспроигрышную серию до девяти матчей и с 25 очками занимает третье место в таблице. Выигравший предыдущие шесть встреч «Порту» (27) идет вторым.