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Дубль Ди Марии помог «Бенфике» разгромить «Порту»

Дубль Ди Марии помог «Бенфике» разгромить «Порту» в чемпионате Португалии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. «Бенфика» разгромила «Порту» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 4:1. У хозяев дубль оформил Анхель Ди Мария (56-я и 82-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще один гол на счету Альваро Фернандеса (30). Также автоголом отметился защитник гостей Неуэн Перес (61). В составе «Порту» отличился Саму Омородион (44).

«Бенфика» продлила беспроигрышную серию до девяти матчей и с 25 очками занимает третье место в таблице. Выигравший предыдущие шесть встреч «Порту» (27) идет вторым.

Порту
Бенфика