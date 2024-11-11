Дубль Ди Марии помог «Бенфике» разгромить «Порту»

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 4:1. У хозяев дубль оформил Анхель Ди Мария (56-я и 82-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще один гол на счету Альваро Фернандеса (30). Также автоголом отметился защитник гостей Неуэн Перес (61). В составе «Порту» отличился Саму Омородион (44).