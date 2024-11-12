В Россию приедет футболист из Португалии, звезду «Реала» купят за 110 миллионов. Трансферы и слухи дня

Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. За 11 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах он забил один мяч. Ранее Жозе играл в ряде бразильских и испанских клубов, а также некоторое время провел в уругвайском «Депортиво» и английском «Вулверхэмптоне».