В Россию приедет футболист из Португалии, звезду «Реала» купят за 110 миллионов. Трансферы и слухи дня

Что в России?
Лидер хорватского чемпионата переедет в РПЛ
Клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику хорватского «Вараждина» Мишелю Шего. Об этом сообщил агент 24-летнего футболиста Горан Попов.
— К Шего большой интерес, он один из лучших игроков в чемпионате Хорватии. Конечно, ему было бы интересно попробовать свои силы в России. Ждем трансферного окна, — цитирует Попова «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 Шего провел за «Вараждин» 13 матчей, забил три мяча и сделал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Российским клубам интересен форвард из португальского чемпионата
Нападающий португальской «Ароки» и сборной Белоруссии Владислав Морозов может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. Об этом рассказал его представитель Андрей Степанов.
— Мы рассматриваем варианты с переходом Владислава Морозова в Турцию, европейский чемпионат и РПЛ этой зимой. Игроку нужна игровая практика, которую он недополучает в Португалии, поэтому у нас есть вариант с трансфером в Россию, — сказал Степанов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Сообщается, что Морозов есть в трансферных списках «Пари НН». По некоторым данным, интерес к 24-летнему футболисту также проявляли «Ахмат» и «Химки». Более конкретная картина будет ясна примерно к концу ноября.
В нынешнем сезоне Морозов провел за «Ароку» восемь матчей. Transfermarkt оценивает белоруса в 500 тысяч евро.
Бразилец из «Спартака» может вернуться в Испанию
Московский «Спартак» готов рассмотреть вариант разрыва контракта с нападающим Виллианом Жозе в декабре. По информации Metaratings, судьбу бразильца должен определить главный тренер Деян Станкович. Ранее испанские СМИ сообщали об интересе к Виллиану со стороны «Лас-Пальмаса».
Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. За 11 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах он забил один мяч. Ранее Жозе играл в ряде бразильских и испанских клубов, а также некоторое время провел в уругвайском «Депортиво» и английском «Вулверхэмптоне».
Что в мире?
Звезды «Челси» и «Реала» уедут в Манчестер?
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести сразу двух топ-футболистов. По данным L'Equipe, манкунианцы интересуются нападающим «Челси» Кристофером Нкунку и даже сделали запрос в лондонский клуб. Испанское издание Diario SPORT сватает в «МЮ» вингера «Реала» Родриго де Гоиса.
Сообщается, что Нкунку недоволен своим положением в «Челси» и хочет получать больше игрового времени. Такая же причина и у Родриго. При этом «Манчестеру» придется выложить за обоих футболистов 175 миллионов евро — 110 за Родриго и 65 за Нкунку.
Кристофер провел за «Челси» 17 матчей в текущем сезоне и забил 10 мячей, однако получал крайне мало игрового времени в АПЛ. Родриго же принял участие в 14 матчах «Реала», забив три мяча.
Сербский футболист поменял… вид спорта
Бывший полузащитник «Ромы», «Интера», «Бешикташа» и сборной Сербии Адем Ляич начал баскетбольную карьеру. 33-летний футболист представлен в качестве игрока любительской команды «Нови-Пазар 1969» — она выступает в одной из сербских региональных лиг.
— Мы прекрасно знаем, какой вклад Адем сделал в спорт. Он не заменит полностью футбольный мяч баскетбольным, но станет доступен главному тренеру нашего клуба. Знаменитый футболист является большим поклонником игры в баскетбол. Для него работа в нашем клубе станет воплощением мечты, — отметили представители «Нови-Пазара».
До недавнего времени Ляич выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Сейчас он играет в «Нови Пазаре» в чемпионате Сербии.
Дмитрий Панов