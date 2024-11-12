Дзюба о Соболеве: «Недавно он позвонил мне как старшему товарищу, но в конце пробросил: “Не балуйся там с руками”, — и трубку положил. Нормально поговорили, объяснил ему все без подколок

Нормально с ним поговорили. Он и сам все прекрасно понимает: это непростой период и он должен быть к этому готов. Но на данный момент, наверное, ему все‑таки пока очень тяжело. Видно, что с этим давлением он не совсем справляется. Посмотрим, он парень с характером. Думаю, все у него может получиться, — сказал нападающий «Акрона».