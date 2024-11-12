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Дзюба о Соболеве: «Недавно он позвонил мне как старшему товарищу, но в конце пробросил: “Не балуйся там с руками”, — и трубку положил. Нормально поговорили, объяснил ему все без подколок

— Вы же недавно пересеклись с Александром Соболевым. Ты что‑то ему посоветовал?
Источник: Спортс"

— Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где‑то полчаса проговорили. Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлен, что я ему так по‑взрослому без подколок все спокойно объяснил.

На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по-нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч.

Нормально с ним поговорили. Он и сам все прекрасно понимает: это непростой период и он должен быть к этому готов. Но на данный момент, наверное, ему все‑таки пока очень тяжело. Видно, что с этим давлением он не совсем справляется. Посмотрим, он парень с характером. Думаю, все у него может получиться, — сказал нападающий «Акрона».