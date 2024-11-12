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Живущая в Майами легкоатлетка Клишина: «Поражением Месси пестрит весь интернет. Благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы»

Команда, за которую играет Лионель Месси, уступила 1−2 в серии «Атланте», за которую выступает Алексей Миранчук.

Источник: Sports

"С Алексеем [Миранчуком] я лично не знакома. За всеми футбольными матчами, признаюсь, следить не успеваю.

Времени хватает только на то, чтобы привозить/отвозить детей на занятия и следить за их успехами (улыбается).

Но последние новости МЛС было сложно пропустить. Поражением Месси пестрит весь интернет.

Все-таки благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы. Появилось огромное количество новых детских футбольных клубов и секций", — сказал двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина, проживающая в Майами.