Артем Дзюба: «Агенты в российском футболе — зло, они не нужны. Когда у него 10−15 человек в системе, он не будет усираться ради одного — терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Ко

Сейчас мы находимся в определенном вакууме. За чемпионство борются максимум три команды, все остальное — это просто басни и рассказы. Условно, как «Спартак» каждый раз «борется за чемпионство», так и про «Акрон» можно кричать: мы тоже за чемпионство боремся! С вами наравне! Но это борется «Зенит», который действительно фаворит. И «Краснодар», они молодцы. Плюс «Динамо». По большому счету, все. А остальные чем занимаются? Мне непонятно.