Артем Дзюба: «Агенты в российском футболе — зло, они не нужны. Когда у него 10−15 человек в системе, он не будет усираться ради одного — терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Ко

— Поясни.
— Творят все, что хотят. Засовывают в какие-то группировки. Сейчас футбольное ремесло — кто лучше, кто хуже — вообще упало. Есть свои и есть не свои. Удобные и неудобные. Вот и все.
Когда была Лига чемпионов и были какие-то цели, все равно кто-то юлил, понятно. Очень выгодно делать грязные вещи, заводить футболистов — такое было всегда. Но все равно спрашивали про Лигу чемпионов, Лигу Европы, куда обязательно надо попасть. Плюс на уровне еврокубков сразу понятно, где слабые. Как говорится, где тонко, там и рвется.
Сейчас мы находимся в определенном вакууме. За чемпионство борются максимум три команды, все остальное — это просто басни и рассказы. Условно, как «Спартак» каждый раз «борется за чемпионство», так и про «Акрон» можно кричать: мы тоже за чемпионство боремся! С вами наравне! Но это борется «Зенит», который действительно фаворит. И «Краснодар», они молодцы. Плюс «Динамо». По большому счету, все. А остальные чем занимаются? Мне непонятно.
Такие большие клубы, как «Спартак», ЦСКА — они в меньшей степени, потому что не такой большой бюджет, — должны быть в этой гонке. «Локомотив» сейчас действительно молодцы, у них хотя бы есть какой-то курс, опять же с определенными нюансами, но вектор на молодых — это прикольно. Все остальные команды — главное не вылететь. Это кошмар на самом деле.
Поэтому сейчас творится полный беспредел: агенты засовывают игроков, никто за этим не наблюдает. Посмотрите фильм «Джерри Магуайер» с Томом Крузом. Агент — это член твоей семьи, твой старший брат, крестный отец, который только твои вещи будет решать. Когда у него в системе 10−15 человек, ради одного он не будет усираться. Терпи, сиди, обтекай сейчас, лет через пять мы выстрелим… Это кошмар, — сказал нападающий «Акрона».