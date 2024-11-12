Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с “Зенитом”. Потом тянет руку: “Артем!” Я сказал: “Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания”. Э

То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путем — играть в футбол. Был бы я молодым, может, еще бы за что-то цеплялся. Но сейчас я так не смогу, я себя знаю. Поэтому и принял такое решение. Да, неожиданное.