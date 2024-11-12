Артем Дзюба: «Если судьба выведет на какие-то места в РФС — тогда берегитесь. Такой принципиальной твари вы в жизни не видели»

— По большому счету, с кем у меня конфликт был? Луческу — любовь, Виллаш-Боаш — любовь, Божович — любовь, Черчесов — любовь, Слуцкий — любовь, Тедеев — любовь, Непомнящий — любовь. То есть у меня с двадцатью тренерами великолепные отношения, с тремя-четырьмя — не очень. Да и с Семаком первые два-три года мы вообще были вот так: я всегда был за него, за все его идеи. И он это знал.