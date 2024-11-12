Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Что такое мэтры-комментаторы? «Серхио Рамос принял мяч, отдает на Пепе», «Пепе отдает налево Марсело», «Марсело отдает Кроосу», «Кроос разворачивается, делает диагональ на Родри», «Родри врывается, подача, Мбаппе выигрывает верх — гол в левый угол!» Вот, это — да. А у нас? «Вчера встретил Серегу в ресторане, и вот хит-история…», «А вот зачем он здесь отдал налево? Тут надо было бить!» Да откуда он знает?! Если ты в жизни не играл, откуда ты знаешь, что делать?