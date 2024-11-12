Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки — чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают — играют те, кто удобен политике партии»

И хоть про наше интервью они толком не знали, но я знаю от ста тысяч источников, что происходит в команде. То, что они сейчас идут так классно, это супер. Молодая команда, классная. Но я знаю, что в команде творятся ужасные вещи. Они разделены на 3−4 группировки, там не очень хорошая атмосфера. Просто этого никто не скажет«, — сказал нападающий “Акрона”.