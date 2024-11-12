Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

Я раньше Ньямси восстановился на 3−4 дня, потому что у него чуть-чуть посильнее было повреждение. Но его сказали быстро ставить в состав, потому что купили за 3 миллиона евро. Это вообще финиш! Галактионов говорит: «Он не готов». А ему: «Три миллиона евро! Быстро в состав!». И тот в составе«, — сказал нападающий “Акрона”, ранее выступавший за “Локомотив”.