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Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

"Понимаете, Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный.
Источник: Спортс"

Слушает, читает все комментарии. Все, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный.

Да, он может и жестко сказать, хороший тренер, у него есть определенная харизма. Я его, честно говоря, даже не виню. Блин, ну вот он такой, какой он есть. Так обстоятельства сложились, что его прогнули. Произошла ситуация, и он типа поменял схему.

Я травмировался перед «Краснодаром», и самое неприятное, что у меня была прям травма, а у Димки Баринова — небольшое воспаление подколенного сухожилия. И из него сделали героя, что он там чуть ли не с разрывом задней играет, а мы с Гильерме не можем пожертвовать собой.

Хотя мы не могли. У меня было повреждение задней поверхности [бедра], мы в один день с Жорой Ньямси сломались и вместе восстанавливались.

Я раньше Ньямси восстановился на 3−4 дня, потому что у него чуть-чуть посильнее было повреждение. Но его сказали быстро ставить в состав, потому что купили за 3 миллиона евро. Это вообще финиш! Галактионов говорит: «Он не готов». А ему: «Три миллиона евро! Быстро в состав!». И тот в составе«, — сказал нападающий “Акрона”, ранее выступавший за “Локомотив”.

Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с “Зенитом”. Потом тянет руку: “Артем!” Я сказал: “Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания”. Это не конфликт».

Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое “Спасибо”. Испугались. С чего мне играть в лицемерие?».