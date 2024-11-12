Дзюба о «Локомотиве»: «Галактионов и Ульянов сидели и боялись. Настолько команда была убита, хотели убрать Тикнизяна и Ненахова. Я поднял знамя: “Вы издеваетесь? Мы всех разорвем”

Это было в «Атриуме», в каком-то заведении. Обсуждали, что, чего, как. Им нужно было знать, например, планирую ли я забирать капитанство или еще что-то. Мне это вообще было уже странно. Я говорю: «Мне ваше капитанство вообще не надо, у вас Дима Баринов — капитан, успокойтесь в этом направлении». Чтобы быть лидером, не надо быть капитаном или еще кем-то.