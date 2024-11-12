Дзюба не хочет играть за границей: «Хватило Турции — я русский, хочу на своей земле оставаться. В Саудовскую Аравию в 36? Я же не Роналду»

— Я русский человек, хочу на своей земле оставаться. Что бы ни происходило — понимаю, что сейчас уровень [футбола в России] падает — но я не хочу, мне хватило. Это был один из худших моментов в моей жизни. Впрочем, опять же, это большой опыт, который меня многому научил, — сказал нападающий «Акрона».