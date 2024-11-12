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Дзюба о «Золотом мяче»: «Карвахаль первым должен был его получить. А Винисиус — за какие заслуги? Бразилец — это пиар-машина, он меня максимально раздражает. Родриго сильнее»

Полузащитник «Манчестер Сити» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место.

-Ты же болельщик. Смотрел, как «Реал» отлетел от «Барселоны» 0:4?

— Да, мы смотрели с детьми дома… плевались. Ну, по мне — вообще провальная игра. Мбаппе раз пятьдесят, наверное, попал в офсайд. И самое удивительное — почти все в этих ситуациях забил, а когда был в чистых позициях, не забил вообще ничего. Ну, бывает и такое. Я был жутко разочарован Винисиусом. Я вообще о нем очень скромного мнения. Он прибавил, конечно, очень крутой стал, вопросов нет, но…

Не по делу поражение 0:4, слишком жестко. Хотя иногда надо так получить, как говорится, по трусам, чтобы чуть-чуть встрепенуться и понять, что не такие уж мы непобедимые.

— То есть ты согласен с тем, что Винисиус не должен был получить «Золотой мяч»?

— Я не просто согласен. Я вообще негодую во всех наших футбольных разговорах, даже в команде. Потому что первый, кто должен был получить «Золотой мяч», — это Дани Карвахаль.

Смотри: «Реал» все выиграл, Испания все выиграла. Он — первый, кто должен был получить награду. Родри — на втором месте, это 100%. А Винисиус — за какие заслуги? Чемпионат мира провалил. Кубок Америки — тоже. Так за что? В «Реале» они все в порядке.

И я более того скажу, Родриго намного сильнее Винисиуса именно как футболист. Просто бразилец — это пиар-машина. Как он себя ведет, как жестикулирует, как бьет по ногам и еще что-то там рассказывает. Он меня максимально раздражает.

Я безумно рад, что в споре за «Золотой мяч» победил футбол. И когда все бразильцы кричат, что у Винисиуса украли награду, я говорю: «Успокойтесь, попейте чайку и заткнитесь», — сказал нападающий «Акрона».

Дзюба заговорил: не пожмет руки Семаку и Галактионову, любит «Спартак», думает о тренерстве.