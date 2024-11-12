Дзюба о «Золотом мяче»: «Карвахаль первым должен был его получить. А Винисиус — за какие заслуги? Бразилец — это пиар-машина, он меня максимально раздражает. Родриго сильнее»

— Да, мы смотрели с детьми дома… плевались. Ну, по мне — вообще провальная игра. Мбаппе раз пятьдесят, наверное, попал в офсайд. И самое удивительное — почти все в этих ситуациях забил, а когда был в чистых позициях, не забил вообще ничего. Ну, бывает и такое. Я был жутко разочарован Винисиусом. Я вообще о нем очень скромного мнения. Он прибавил, конечно, очень крутой стал, вопросов нет, но…