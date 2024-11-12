? «Пуканы взорвались». Главное из интервью Артема Дзюбы

2. Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с “Зенитом”. Потом тянет руку: “Артем!” Я сказал: “Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания”. Это не конфликт».
3. Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое “Спасибо”. Испугались. С чего мне играть в лицемерие?».
4. Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».
5. Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?».
6. Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки — чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают — играют те, кто удобен политике партии».
7. Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза — в лицо не посмел бы сказать, но “убивал” за спиной».
8. Артем Дзюба: «Агенты в российском футболе — зло, они не нужны. Когда у него 10−15 человек в системе, он не будет усираться ради одного — терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Кошмар».
9. Артем Дзюба: «Если судьба выведет на какие-то места в РФС — тогда берегитесь. Такой принципиальной твари вы в жизни не видели».
10. Дзюба об Овечкине: «Когда альфа-самцы встречаются, бывают столкновения — он пытается меня поддавить. За Саню болею, вся Америка живет этой гонкой за Гретцки. Рекорд будет побит».
11. Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу — ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть».
12. Дзюба о «Золотом мяче»: «Карвахаль первым должен был его получить. А Винисиус — за какие заслуги? Бразилец — это пиар-машина, он меня максимально раздражает. Родриго сильнее».