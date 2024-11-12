Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»

Форвард «Акрона», говоря о комментаторе «Матч ТВ» и его уровне экспертизы, заявил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился».
"Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна.
Особенно такая, как правдолюб.
Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком«, — написал воспитанник “Спартака”, поигравший за “Химки”, “Амкар” и другие команды.
Генич о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов — Юран, Мостовой, Шалимов — он бы также сидел на диване и плевался. Это просто такая порода».