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Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»

Форвард «Акрона», говоря о комментаторе «Матч ТВ» и его уровне экспертизы, заявил: "Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл.

Источник: Спортс"

Форвард «Акрона», говоря о комментаторе «Матч ТВ» и его уровне экспертизы, заявил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился».

"Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна.

Особенно такая, как правдолюб.

Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком«, — написал воспитанник “Спартака”, поигравший за “Химки”, “Амкар” и другие команды.

Генич о критике Карпина: «Комментировал бы кто-то из экспертов — Юран, Мостовой, Шалимов — он бы также сидел на диване и плевался. Это просто такая порода».