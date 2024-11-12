Дзюба о Тедееве: «Черчесов говорит — если он осетин, то уже априори топ-тренер. “Он топовый, я — гениальный”. Это стиль Саламыча, он уникальный, потрясающий»

Мне очень понравилось, что когда я спросил Заура Эдуардовича: «Вы же понимаете, что у каждого тренера есть любимчики?», тот ответил: «Да, такое есть, но это не должно быть сильно видно». Нравишься — не нравишься: от этого никуда не уйти. Ты можешь быть сильнее как футболист, но часто у тренеров так, что он ставит того, кто ему приятнее. Не знаю, как это работает. Я всегда говорил, что это неправильно, это же не модельный бизнес. Я не должен нравиться тренеру.